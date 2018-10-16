Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın içerisine girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda polis ekiplerince yapılan incelemede, çok sayıda DNA örneğinin alındığı öğrenildi.

Kaşıkçı'nın, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için girdikten sonra kaybolduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 9 saatlik çalışmanın detayları ortaya çıktı.

İncelemeler sırasında, "Luminol" diye adlandırılan yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda da numuneler aldığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı aktarıldı.