Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına ilişkin, "Bu olay Türkiye'deki özgürlüklerin bir şekilde ihlal edildiği sonucunun ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bir gazeteci maalesef bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda katledilmiştir." dedi.

Çeviköz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'yi ciddi şekilde etkileyen, ülkenin itibar kaybına ve uluslararası alanda da imajının zedelenmesine yol açan bazı olayların yaşandığını söyledi.

Bunların başında Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması olayının geldiğini ifade eden Çeviköz, bunun son derece vahim bir gelişme olduğunu aktardı.

Kaşıkçı olayının, her şeyden önce Türkiye'nin 1963 tarihli konsolosluk ilişkilerinin düzenlemesine ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin gereğini zamanında yerine getirmediği sonucunu ortaya çıkardığını öne süren Çeviköz, şunları kaydetti: