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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililerin Başkonsolosluk konutuna gelişi sonrasında konutun bulunduğu sokak emniyet şeridi çekilerek kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için girdikten sonra kaybolduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Levent'teki Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin kullandığı konutun önünde bekleyen polis ekipleri, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililerin gelişi sonrasında konuta çıkan yollara emniyet şeridi çekti.

Başkonsolosluk konutu önündeki parkta bekleyişlerini sürdüren yerli ve yabancı basın kuruluşlarının mensupları da şeridin dışına yönlendirildi.

Güvenlik önlemlerinin, konuttaki incelemenin tamamlanmasına kadar bu şekilde devam edeceği öğrenildi.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluk konutu binasına gelişi bekleniyor.
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- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.

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