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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor - Olay yeri inceleme ekibinin Başkonsolosluk konutunun çatısında inceleme yaptığı görülürken, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri devam ediyor.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 2 saati aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı olay yeri inceleme personellerinin saat 18.15'te konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü. Ayrıca, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

- Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor - Olay yeri inceleme ekibinin Başkonsolo

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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı inceleme Suudi Arabistan

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