Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına 19.30'da gelen olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Başkonsolosluk konutunda incelemeler devam ederken, saat 19.30'da başkonsolosluk binasına da olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ederken, gazetecilerin de bekleyişleri sürüyor.

Öte yandan Başkonsolosluk binasının bahçesindeki kuyunun boşaltılması için itfaiye ekibi istenirken, olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binasına branda getirdiği görüldü.

