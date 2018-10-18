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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:15 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin konsolosluk binasındaki çalışmaları devam ediyor - Başkonsolosluk binasına ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha giriş yaptı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha giriş yaptı.

Başkonsolosluk konutunda incelemeler devam ederken, ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha konsolosluk binasına geldi.

Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosluk binasının garajına daha önceden getirilen brandayı çektiği de görüldü.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ederken, gazetecilerin de bekleyişleri sürüyor.

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Cemal Kaşıkçı

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