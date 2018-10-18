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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 05:55 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan yetkililerin ve ekiplerin konsolosluk binasındaki incelemeleri tamamladı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi.

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak çalışma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasından ayrıldı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

- Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan yetkililerin ve ekiplerin konsolosluk binasındaki incelemeleri tamamladı

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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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