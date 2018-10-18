Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması olayının aydınlatılmasına ilişkin bekleyiş devam ediyor.
Kaşıkçı'nın ortadan kayboluşunun 16. gününde, ulusal ve uluslararası basın kuruluşları Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde beklemeyi sürdürüyor.
Konut ve konsolosluk çevresindeki hareketliliği yakından takip eden basın mensupları, yaptıkları yayınlarla gelişmeleri aktarıyor.
Önceki gün Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda, dün akşam yapılan arama ve incelemenin ardından sessizlik hakim.
Bu arada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda rutin resmi işlemler yapılmaya devam ediliyor.
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