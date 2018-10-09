Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanılıyor

Suudi Arabistan, 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceği iddiasını reddederken, Türk emniyet kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamada 15 Suudi vatandaşının iki uçak ile İstanbul'a geldiklerini ve gazetecinin konsolosluğa girdiği gün orada bulunduktan sonra ülkeyi terk ettiklerini belirtti.

Yetkililer, Washington Post gazetesinde görüş yazıları da kaleme alan Kaşıkçı'nın nasıl öldürülmüş olabileceğine dair yorumda bulunmadı.

Ajansın, isimlerini vermeden dayandırdığı kaynakları "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre Sayın Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldü. Cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Salı günü girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkında Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, kendisinin konsolosluk binasında öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre bu 15 Suudi vatandaşının kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdiği saat ile, nişanlısının kendisinden haber alınamadığını bildirdiği zaman arasında yapılan tüm giriş çıkışlar emniyet görevlileri tarafından inceleniyor.

Washington Post'tan açıklama

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine gazetenin görüş sayfalarının editörü ve direktörü Fred Hiatt, "Eğer Cemal'in öldürüldüğü haberi gerçek ise, bu canavarca ve akıl sır ermez bir eylemdir" ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci için değerlendirmede bulunan Hiatt, "Cemal, bizim için cesur bir gazeteci - umuyorum gazeteciydi demek zorunda kalmam. Ülkesine duyduğu sevgi, insan onuru ve özgürlüğü ile yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada saygı gören bir kişi. Yazılarını yayınlamış olmaktan gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Muamma Salı gününden beri devam ediyor

Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesine karşı eleştirel tonu ile tanınan Kaşıkçı, geçmişte ülkedeki bir gazetede editörlük ve eski istihbarat başkanı Prens Türki Bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu.