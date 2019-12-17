Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç." dedi.

İtalyan Senatosu İnsan Hakları Komisyonu'nun daveti üzerine başkent Roma'ya giden Cengiz, Anadolu Ajansı'nın da (AA) üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği'ni ziyaret etti.

Cengiz, "Belki de bugün Cemal, sizin karşınızda Suudi Arabistan'daki son gelişmelerle alakalı birtakım şeyler söyleyecekti ama olağanüstü akıl almaz şeyler yaşandığı için bugün Cemal'e neler oldu, onları anlatmak adına buradayım." dedi.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha hiç çıkmadığını anlatan Cengiz, bu süreçte Suudi Arabistan'ın hep farklı açıklamalar yaptığına işaret etti.

Cengiz, Suudi Arabistan'daki soruşturmadan ciddi bir sonuç çıkacağına inanmadığını, bu ülkeden gelen açıklamaları da ciddiye almadığını söyledi.