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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:07 | Son Güncelleme

"Suudi Arabistan gibi çok büyük bir cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç" - "Dünya olayı bütün yönüyle biliyor. Yaptırım noktasında herhangi bir şey yapılmıyor. Hiç kimse harekete geçmiyor. Bu gerçekten utanç verici"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç." dedi.

İtalyan Senatosu İnsan Hakları Komisyonu'nun daveti üzerine başkent Roma'ya giden Cengiz, Anadolu Ajansı'nın da (AA) üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği'ni ziyaret etti.

Cengiz, "Belki de bugün Cemal, sizin karşınızda Suudi Arabistan'daki son gelişmelerle alakalı birtakım şeyler söyleyecekti ama olağanüstü akıl almaz şeyler yaşandığı için bugün Cemal'e neler oldu, onları anlatmak adına buradayım." dedi.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha hiç çıkmadığını anlatan Cengiz, bu süreçte Suudi Arabistan'ın hep farklı açıklamalar yaptığına işaret etti.

Cengiz, Suudi Arabistan'daki soruşturmadan ciddi bir sonuç çıkacağına inanmadığını, bu ülkeden gelen açıklamaları da ciddiye almadığını söyledi.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın haziranda bu cinayete yönelik açıkladığı raporunda, Suudi yönetiminden üst düzey isimlerin bu işe karışmış olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna değindiğini aktaran Cengiz, şunları söyledi:

"Raporda uluslararası bir soruşturmanın gerekliliğinden bahsetmişti. Avrupa'da herhangi bir ülke önderliğinde bir soruşturma açılması yönünde girişim olmadı. Bu kadar açık şekilde delillendirilmiş bir raporun dikkate alınmaması ne anlama geliyor. Bunu bu şekilde kabul mü etmemiz gerekiyor. Ben bunu bu şekilde kabul etmiyorum. Senato'daki yetkililere, bu konuyla alakalı duruşlarını gözden geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledim. Böyle bir suça karşı bir tür cezasızlıktır bu. Bütün dünya, olayı bütün yönüyle biliyor. Yaptırım noktasında herhangi bir şey yapılmıyor. Hiç kimse harekete geçmiyor. Bu gerçekten utanç verici."

- "İtalya hem tepki vermiyor hem de maç yapmaya gidiyor"

Cengiz, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımları Juventus ile Lazio'nun İtalya Süper Kupa Finali'ni 22 Aralık'ta Riyad'da oynayacak olmasına ilişkin, "Suudi Arabistan gibi çok büyük bir cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş hediye gibi geldi bu maç. Gerçekten bu hareket kalp kırıcı." dedi.

Gösterdiği bu tepkinin doğal ve anlaşılır olduğunu kaydeden Cengiz, şu değerlendirmede bulundu:

"İki İtalyan takımının Riyad'a gideceğini burada öğrendim. Mevcut pozisyonun bu yaşanan olaylardan sonra şık olmadığını, vicdanı rahatsız ettiğini belirten bir yorumda bulundum. Bu benim şahsi davam. Benim bu hayatta en çok sevdiğim insan vahşi şekilde öldürüldü. Dünyadan bu konuyla ilgili hiç ciddi bir ses gelmedi. İtalya da tepkisizliğin üzerine kalkıp maç yapmaya gidiyor, tabii ki bana sorulduğunda böyle bir cevap vermem anlaşılır diye düşünüyorum."

- "ABD bu konuda konuşma hakkını kaybetti"

Cengiz, ABD'nin bu cinayeti görmezden gelmeye çalıştığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"ABD, bu tarz konularda konuşabilme hakkını kaybetmiş oluyor. Ortadoğu'daki mevcut pozisyonu değiştirmek için önünde güzel bir imkan vardı. Bu olayı, ABD'nin değerlerine uygun olarak yönetebilirdi. İnsan hakları, basın gibi ama bunu tercih etmedi. Çünkü Trump ve ekibi, ülkeyi Suudi Arabistan'daki gibi aile şeklinde yönettikleri için arada dirsek teması var sanırım. Bunun olumsuz yanlarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

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Cemal Kaşıkçı hatice cengiz roma Yabancı Basın Derneği

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