Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

CAKARTA (AA) - Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) Endonezya Başkanı Osman Hamid, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda faillerin adalete teslim edilmesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Osman Hamid, faillerin adalete teslim edilmesini sağlamak için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, uluslararası toplumun, Suudi yetkililerden Kaşıkçı’nın kaderi hakkında acil bir açıklama talep etmesi gerektiğini belirtti.

Kaşıkçı’ya ilişkin raporlar doğruysa hızlı bir şekilde bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini dile getiren Hamid, olaya ilişkin sorumluların rütbe ya da statüsüne bakılmaksızın, adaletle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Konsoloslukta yapılan bu tür suikastın, "yargısız infaz olarak görüleceğini" vurgulayan Hamid, bu durumun Suudi muhalifler için şok edici bir durum olduğunu ve yurt dışında güvenli bir sığınak arayışına yol açacağını kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

