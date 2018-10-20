HABER

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: -"Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.'' dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Diyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptıDiyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptı
Bilecik'te bebek emekleme yarışmasıBilecik'te bebek emekleme yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.