Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.
Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.'' dedi.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
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