Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadıklarını ve Suudi Arabistan'dan ölümün arka planıyla ilgili saydamlık beklediklerini bildirdi.
Merkel ve Maas tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın şiddet kullanılarak öldürülmesinin teyit edilmesinin, üzüntüyle öğrenildiği" kaydedildi.
Kaygıları üzücü bir şekilde gerçekleşen Kaşıkçı'nın nişanlısı ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, "Olayı şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'dan ölümün arka planıyla ilgili saydamlık bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan, olayın seyriyle ilgili verilen bilgilerin yetersiz olduğu belirtildi.
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