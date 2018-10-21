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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 04:21 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland: - "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz" - "Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır"

TORONTO (AA) – Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını belirterek, "Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Freeland yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada olarak, Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul'daki konsolosluğunda öldüğünü teyit ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Bugüne kadar Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e ve sevdiklerine samimi başsağlığı dileyen Freeland, şunları kaydetti:

"Bu trajedinin sonucu olarak yaşadıkları acı yürekleri yakıyor. Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde ve Kaşıkçı'nın ölümünü çevreleyen koşulların eksiksiz ve titiz bir şekilde ele alınmasını içeren kapsamlı bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır."

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