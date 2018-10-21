Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı.
Morrison, hükümetin, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına katılmama kararı aldığını hatırlattı.
Avustralya'nın Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirten Morrison, "‘Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak Türk makamlarıyla tam iş birliği yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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