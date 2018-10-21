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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 05:38 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison: - "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz. Avustralya, cinayeti kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edecek"

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı.

Morrison, hükümetin, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına katılmama kararı aldığını hatırlattı.

Avustralya'nın Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirten Morrison, "‘Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak Türk makamlarıyla tam iş birliği yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Avustralya Başbakan Scott Morrison Cemal Kaşıkçı kınama

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