HABER

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 06:16 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters: - "Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınıyoruz"

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Peters, Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından, Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı David Parker ve Yeni Zelanda Hükümeti adına mesaj yayımladı.

Mesajında "Kaşıkçı'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullanan Bakan Peters, şunları kaydetti:

"Hükümet görevlileri tarafından işlenen cinayet rahatsız edici. Yeni Zelanda temsilcileri, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılacak Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına katılmayacak. Türkiye tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Suudi Arabistan'ı, bu soruşturmaya açıkça ve şeffaf bir şekilde katılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyoruz."

PARTNERBu restoranda para değil paylaşım geçiyor!Bu restoranda para değil paylaşım geçiyor!
Adalet Bakanlığı korkunç verileri açıkladı! 10 yılda 153.139 insanlık suçuAdalet Bakanlığı korkunç verileri açıkladı! 10 yılda 153.139 insanlık suçu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 2 ölüYavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Dışişleri Bakanı Winston Peters Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!

Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!

Ronaldo tarihe geçti!

Ronaldo tarihe geçti!

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD basınından flaş iddia: CIA, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi

ABD basınından flaş iddia: CIA, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi

Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı korkunç verileri açıkladı! 10 yılda 153.139 insanlık suçu

Adalet Bakanlığı korkunç verileri açıkladı! 10 yılda 153.139 insanlık suçu

Dünya Cemal kaşıkçı için ayağa kalktı! Peki Kaşıkçı'nın cesedine ne oldu?

Dünya Cemal kaşıkçı için ayağa kalktı! Peki Kaşıkçı'nın cesedine ne oldu?

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.