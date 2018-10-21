Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.
Peters, Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından, Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı David Parker ve Yeni Zelanda Hükümeti adına mesaj yayımladı.
Mesajında "Kaşıkçı'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullanan Bakan Peters, şunları kaydetti:
"Hükümet görevlileri tarafından işlenen cinayet rahatsız edici. Yeni Zelanda temsilcileri, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılacak Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına katılmayacak. Türkiye tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Suudi Arabistan'ı, bu soruşturmaya açıkça ve şeffaf bir şekilde katılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyoruz."
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