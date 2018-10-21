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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor

İSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü açıklamasının ardından, olayın nasıl gerçekleştiği ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Basın mensupları, başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

- Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.

Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

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