Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü açıklamasının ardından, olayın nasıl gerçekleştiği ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Basın mensupları, başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

- Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.