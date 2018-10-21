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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de girdiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğünü açıkladığı Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz hakkında koruma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı için koruma kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Valiliği, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in güvenliğinin sağlanması için koruma kararı aldı.

Karar kapsamında, Hatice Cengiz'e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nden koruma verildiği ve 24 saat korunacağı bildirildi.

Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuş, konsolosluk binasında ve konsolosluk konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü iddia etmişti.

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