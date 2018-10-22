Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta "arbede" sırasında öldüğünü açıklamasının ardından olayın nasıl ve neden gerçekleştiği, cesedin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Basın mensupları, başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

Başkonsolosluk binasına dün akşam saatlerinde gelen, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "kişiye özel" yazılı 3 kutunun indirildiği konsolosluk plakalı araç, hala kapının önünde duruyor.

- Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar