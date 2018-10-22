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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta "arbede" sırasında öldüğünü açıklamasının ardından olayın nasıl ve neden gerçekleştiği, cesedin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Basın mensupları, başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

Başkonsolosluk binasına dün akşam saatlerinde gelen, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "kişiye özel" yazılı 3 kutunun indirildiği konsolosluk plakalı araç, hala kapının önünde duruyor.

- Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.

Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

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