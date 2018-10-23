Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta "arbede" sırasında öldüğünü açıklamasının ardından olayın nasıl ve neden gerçekleştiği, cesedin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Başkonsolosluk ve başkonsolosluk konutu çevresindeki hareketliliği yakından takip eden basın mensupları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını da cep telefonları ve tabletleri aracıyla ilgiyle izledi.

- Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar