Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Mısır uyruklu Kanadalı bir aktivist, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto edip çiçek bıraktı.
Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta "arbede" sırasında öldüğünü açıklamasının ardından olayın nasıl ve neden gerçekleştiği, cesedin nerede olduğu gibi sorulara henüz yanıt bulunamadı.
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olayın 22. gününde basın mensupları konsolosluk önünde bekleyişini sürdürürken, Mısır uyruklu Kanada vatandaşı aktivist Sahar Zaky, konsolosluk önünde tepkisini dile getirdi.
Kaşıkçı'nın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Murdered" (Öldürülmüş) yazılı bir kağıtla konsolosluk önünde açıklama yapan Zaky, "O iyi bir adamdı. Onun ruhu burada yaşıyor" diyerek, polis bariyerlerine çiçek bıraktı.
"Kaşıkçı'ya adalet" sloganı atan ve İngilizce, Arapça açıklama yapan Zaky, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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