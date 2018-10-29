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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Biz, önceden planlanmış cinayetin tamamen ortaya çıkması için ve kimler -ki isimler ortada- geldi, gitti ve arkasında kimler var, bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz" - "Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı. Şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre, Suudi Arabistan'ın burada sorumluluğu çok büyük" - "Suudi Arabistan başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor, başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başladı" - "Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Biz, önceden planlanmış cinayetin tamamen ortaya çıkması için ve kimler -ki isimler ortada- geldi, gitti ve arkasında kimler var, bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlidiği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Soruşturma bizim tarafımızda derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. Biz, önceden planlanmış cinayetin tamamen ortaya çıkması için ve kimler -ki isimler ortada- geldi, gitti ve arkasında kimler var, bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedir. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı. Şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre, Suudi Arabistan'ın burada sorumluluğu çok büyük. Dışişleri Bakanı da telefonda bunu net bir şekilde söyledi. Suudi Arabistan başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor, başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başladı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da ziyareti (Suudi başsavcının ziyareti) de önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine biz hemen bu iş birliğini, bu ziyareti kabul ettik ve buluşma gerçekleşti."

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Mevlüt Çavuşoğlu

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