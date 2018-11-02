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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: - "Yapılan araştırmadan daha çok şeyler ortaya çıkması lazım" - "Şu anda Avrupa Birliği üyeleri ile atılabilecek ileri adımları görüşüyoruz. Bu biraz da devam eden araştırmanın gidişatına da bağlı"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan araştırmadan daha çok şeylerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gazeteci Kaşıkçı konusunda şimdiye kadar çok endişe verici unsurların ortaya çıktığını belirterek, "Yapılan araştırmadan daha çok şeyler ortaya çıkması lazım." dedi.

Rutte, bu tür durumlarda Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve diğer müttefikler ile koordineli şekilde hareket ettiklerini ifade ederek, "Şu anda AB üyeleri ile atılabilecek ileri adımları görüşüyoruz. Bu biraz da devam eden araştırmanın gidişatına da bağlı." diye konuştu.

Konuyla ilgili iki hafta önce AB üyelerine ülkesinin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemini" benimsemeleri için çağrı yaptığına dikkati çeken Rutte, "Bu konuyla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Silah ihracatı ayrıca Yemen’deki korkunç durumla da alakalı. Biz bu durumların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak görmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi Hollanda Hollanda Başbakanı Mark Rutte

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