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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Sultangazi'de park halindeki, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunduğu öğrenildi - Valizlerin ve malzemelerin konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Sultangazi'de park halindeki, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta yapılan incelemede, 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan heyetin, otoparkta park halindeki, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" plakalı araçtaki incelemeleri sürüyor.

Yapılan incelemelerde, araçta 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunduğu, bunların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Bu arada, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, 2 köpek de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirlemişti.

Ekipler, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulunmuştu. Alınan izinlerin ardından Türk ve Suudi yetkililerinden oluşan heyet, otoparka gelerek çalışmalara başlamıştı.

Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.

Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma

- Sultangazi'de park halindeki, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunduğu öğrenildi - Valizlerin ve malzemelerin konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildiri

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
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Anahtar Kelimeler:
araç Cemal Kaşıkçı soruşturma

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