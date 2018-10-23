Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Sultangazi'de park halinde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik araçta yapılan inceleme sona erdi.
Türk ve Suudi yetkililerden oluşan heyet, otoparkta park halindeki, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" plakalı araçtaki incelemelerini tamamladı.
Ekipler, yaklaşık 2,5 saatlik incelemenin ardından buradan ayrıldı.
Narkotik ve kadavra uzmanı 2 köpeğin de yer aldığı incelemenin ardından, Başkonsolosluğa ait araç da otoparktan çıkarılarak götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirlemişti.
Ekipler, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulunmuştu. Alınan izinlerin ardından Türk ve Suudi yetkililerinden oluşan heyet, otoparka gelerek çalışmalara başlamıştı. İnceleme sonucu, araçta 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunmuş, bunların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.
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