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'Suudi Gazeteci Konsoloslukta Öldürüldü' İddiası

09.10.2018 01:30 | Son Güncelleme

Salı günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına giren ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddia ediliyor

'Suudi Gazeteci Konsoloslukta Öldürüldü' İddiası

Salı günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına giren ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddia ediliyor.

Reuters haber ajansının adını açıklamadığı iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne inanılıyor.

Reuters’a konuşan ve adı açıklanmayan Türk yetkili, “Türk polisinin ilk değerlendirmelerine göre Kaşıkçı, İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürüldü. Cinayetin konsolosluk binasında işlendiğine ve cesedin binadan çıkarıldığına inanıyoruz” dedi. Aynı yetkii cinayetin ne şekilde işlenmiş olabileceğine dair bir yorum yapmadı.

Ajansın ulaştığı Suudi Arabistan konsolosluk yetkilileri, Cemal Kaşıkçı’nın bulunması için yardımda bulunduklarını söyledi ancak kaçırılma iddialarını reddetti.

Bir süre sürgünde Washington’da yaşayan Cemal Kaşıkçı aynı zamanda Washington Post gazetesine de çalışan bir Suudi rejim muhalifi gazeteciydi. Evlenmeye hazırlandığı Türk nişanlısıyla Salı günü ilgili düğün evraklarıyla ilgili konsolosluk binasına giren Kaşıkçı’dan, o günden bu yana haber alınamadı. Olayı basına ve Türk makamlarına Cemal Kaşıkçı’nın kendisini konsolosluk binası önünde bekleyen Türk nişanlısı açıklamıştı.

Kaşıkçı’nın da haberler yaptığı The Washington Post gazetesiyse Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı’nın konsoloslukta olduğu sırada Suudi Arabistan’dan 15 kişilik bir ekibin İstanbul’a geldiğini, olayın önceden planlanmış bir cinayet olduğunu savundu.

Geçen hafta Bloomberg Televizyonu’na konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdikten kısa süre sonra binadan çıktığını iddia etti ancak Suudi yetkililer şu ana kadar bu konuda da herhangi bir kanıt sunmadı.

Cumartesi günü itibariyle Türkiye’de de savcılık Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin de Kaşıkçı’nın nerede olduğunu tespit edilmesi için gerekeni yaptığını söyledi.

Daha önce Suudi istihbarat servisine danışmanlık da yapmış olan Cemal Kaşıkçı, bir süredir rejim karşıtı haber ve yorumlar yapıyordu.

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