“Suudi gazetecinin akıbetinden endişeliyiz”

ABD Dışişleri Sözcüsü, Suudi gazetecinin akıbetinden endişeli oldukları kaydetti ve devamla şunları söyledi: “Ne olduğunu bilmiyoruz. Akıbeti konusunda endişeliyiz. Nerede olduğunu ya da başına ne geldiğini bilmiyoruz. Spekülasyon ve dedikodu dolu haberler. Elimizde somut veri yok. Olana kadar bekleyeceğiz. Soruşturma devam ediyor, bunu bekleyeceğiz

Sözcüye, Kaşıkçı hakkındaki Suudi planlarının ABD istihbaratı tarafından bilindiği iddiaları sorulduğunda ise “İstihbarat konularında Dışişleri Bakanlığı olarak hiçbir zaman yorum yapmadık, yapmıyoruz. Somut veri olunca bilgi vereceğiz” dedi.

