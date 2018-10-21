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Suudi Gazetecinin Öldürülmesiyle İlgili Çarpıcı İddia

21.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Üst düzey bir Suudi yetkili, haber ajansı Reuters’a konuştu. Reuters’ın haberine göre Kaşıkçı başkonsolosluktaki görüşme sırasında bağırmaya başlayınca susturulmak istendi. Kaşıkçı nefes alamadığı için hayatını kaybetti. Halıya sarılan cansız bedeni de yerel bir işbirlikçiye teslim edildi.

Suudi Gazetecinin Öldürülmesiyle İlgili Çarpıcı İddia

2 Ekim’den beri kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı. Haber ajansı Reuters’a göre adının gizli kalması şartıyla bilgi veren üst düzey bir Suudi yetkili, 59 yaşındaki gazetecinin boğulduğunu söyledi.

Reuters yetkilinin Suudi istihbaratına ait iç yazışmaları sunduğunu da yazdı. Belgelere göre Suudi Arabistan Kaşıkçı dahil muhalif görüşlü vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için bir girişim başlattı. Amaç muhaliflerin barışçıl yollarla dönmesiydi. Kaşıkçı için, Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri, istihbarat ve güvenlik görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir heyet kurdu.

Heyet Kaşıkçı'yı ikna etmek için İstanbul dışındaki güvenli bir evde birkaç gün tutacak, ancak Kaşıkçı Suudi Arabistan’a dönmek istemezse, serbest bırakılacaktı.

"Görüşme ters gitti"

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Kaşıkçı, binaya girdikten sonra Başkonsolos'un çalışma ofisine götürüldü. Cemal Kaşıkçı’yı istihbarat görevlisi Mahir Mutreb bekliyordu. Mutreb ile görüşmesinde muhalif gazeteci geri dönmeyi kabul etmedi ve bir saat içinde binadan çıkmazsa, dışarıda kendisini bekleyen kişinin Türk yetkililerle temasa geçeceğini söyledi.

Reuters’s a konuşan yetkiliye göre Kaşıkçı, Mutreb'e diplomatik kuralları ihlal ettiklerini söyledi ve “Bana ne yapacaksınız? Beni kaçırmak mı istiyorsunuz” diye sordu. Mutreb de, “Evet, seni ilaçla bayıltıp kaçıracağız” yanıtını verdi. Yetkiliye göre amaç Kaşıkçı'nın gözünü korkutmaktı. Bunun üzerine Kaşıkçı sesini yükseltince ekip panikledi ve içlerinden birisi arkadan koluyla boğazına sarılarak Kaşıkçı’nın ağzını kapattı.

Yetkili, “Kaşıkçı’nın bağırmasını engellemeye çalıştılar. Amaç öldürmek değildi ama muhtemelen yaşından dolayı öldü” dedi.

Bunun üzerine heyet olayı örtbas etmek için Kaşıkçı'nın cesedini bir halıya sardı ve Konsolosluk araçlarından biriyle bina dışına çıkardı. Daha sonra ceset, ortadan kaldırılması için yerel bir işbirlikçiye teslim edildi. Adli tıp uzmanı Salah Tubaigy de olayla ilgili kanıtları ortadan kaldırdı.

"Eşyaları Sultanahmet'e atıldı"

Öte yandan heyetteki istihbarat görevlilerinden Mustafa Medeni de, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini gözlüğünü ve Apple Watch cihazını taktıktan sonra konsolosluğun arka kapısından Kaşıkçı’ymış gibi ayrıldı. Sultanahmet'e gitti ve Kaşıkçı’nın eşyalarından orada kurtuldu.

Yetkili, yerel işbirlikçi olarak tarif ettiği kişinin İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi ancak uyruğuna dair bir bilgi vermedi; İstanbul polisinin çok geç olmadan cesede ne olduğunu ortaya çıkaracağını da sözlerine ekledi.

"Düzmece rapor hazırlandı"

Yetkilinin Reuters’a sunduğu bir başka belgede de Türkiye’ye gönderilen 15 kişilik ekibin ifadeleri ve iç soruşturmanın ilk sonuçları yer aldı.

Reuters, yetkiliye Suudi Arabistan hükümetinin açıklamalarının neden değiştiğini sorduklarını da aktardı. Yetkilinin yanıtı, hükümetin ilk değerlendirmelerinin "o dönemdeki yanlış bilgilendirmeye dayandığı, oldu.

Zira ekip düzmece bir rapor hazırladı ve Kaşıkçı’nın gitmesine izin verdiklerini yazdı. Sonra da hızla ülkeden ayrıldılar.

Yetkili, "İlk raporların yanlış olduğu netleştikten sonra iç soruşturma başlatıldı ve kamuoyuna bir açıklama yapmaktan kaçınıldı, soruşturma hala devam ediyor" dedi.

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