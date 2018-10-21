Suudi Gazetecinin Öldürülmesiyle İlgili Çarpıcı İddia

2 Ekim’den beri kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı. Haber ajansı Reuters’a göre adının gizli kalması şartıyla bilgi veren üst düzey bir Suudi yetkili, 59 yaşındaki gazetecinin boğulduğunu söyledi.

Reuters yetkilinin Suudi istihbaratına ait iç yazışmaları sunduğunu da yazdı. Belgelere göre Suudi Arabistan Kaşıkçı dahil muhalif görüşlü vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için bir girişim başlattı. Amaç muhaliflerin barışçıl yollarla dönmesiydi. Kaşıkçı için, Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri, istihbarat ve güvenlik görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir heyet kurdu.

Heyet Kaşıkçı'yı ikna etmek için İstanbul dışındaki güvenli bir evde birkaç gün tutacak, ancak Kaşıkçı Suudi Arabistan’a dönmek istemezse, serbest bırakılacaktı.

"Görüşme ters gitti"

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Kaşıkçı, binaya girdikten sonra Başkonsolos'un çalışma ofisine götürüldü. Cemal Kaşıkçı’yı istihbarat görevlisi Mahir Mutreb bekliyordu. Mutreb ile görüşmesinde muhalif gazeteci geri dönmeyi kabul etmedi ve bir saat içinde binadan çıkmazsa, dışarıda kendisini bekleyen kişinin Türk yetkililerle temasa geçeceğini söyledi.