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Suudi genç kadın: "Risk almaya değerdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:13 | Son Güncelleme

İltica talebini kabul etmesiyle Kanada’ya gelen Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed yaptığı açıklamada, kaçma eyleminin risk almaya değer olduğunu söyledi.Ailesinden kaçan ve Kanada’ya sığınma talebinde bulunan Suudi genç kadın Rahaf Mohammed, kaçma eyleminin risk almaya değer olduğunu bu sayede daha bağımsız bir hayat sürebileceğini söyledi.

İltica talebini kabul etmesiyle Kanada’ya gelen Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed yaptığı açıklamada, kaçma eyleminin risk almaya değer olduğunu söyledi.
Ailesinden kaçan ve Kanada’ya sığınma talebinde bulunan Suudi genç kadın Rahaf Mohammed, kaçma eyleminin risk almaya değer olduğunu bu sayede daha bağımsız bir hayat sürebileceğini söyledi. Rahaf, Kanada’nın Toronto şehrinde yaptığı açıklamada, "Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Bizler köle muamelesi görüyoruz. İnsanlara hikayemi ve Suudi kadınlara neler olduğunu anlatmak istedim" dedi.
Ailesi ile Kuveyt’e yaptıkları gezi sırasında uçağa binerek Tayland’ın başkenti Bangkok’a kaçan Rahaf, Avustralya vizesi olduğunu söyleyerek oraya gitmek istediğini söylemişti. Ancak, pasaportunun Suudi bir diplomat tarafından Bangkok’ta uçaktan inerken alındığını belirtmişti. Rahaf daha sonra ailesi kendini reddettiği için Al-Kunun soyadını kullanmayı bırakmış ve kendini kilitlediği otel odasından yardım isteyen tweetler atmaya başlamıştı. Genç kadın ailesinin kendisine kötü davrandığını iddia ederek eve geri dönerse öldürülmekten korktuğunu ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kendisine mülteci statüsünün verilmesinin ardından dün havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılan Rahat’ın, daha sonra Kanada’ya gideceği bildirilmişti.

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