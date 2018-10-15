Suudi heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde (1)

Çağatay KENARLI - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'a gelen Suudi heyet, saat 14.15 sıralarında Vatan Caddesi'ndeni İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
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