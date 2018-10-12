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Suudi Heyet Kaşıkçı Soruşturması İçin Türkiye’de

12.10.2018 21:52 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar, heyetin dün Türkiye’ye vardığını ve olayı inceleyen Türk savcının yanı sıra Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, polis ve MİT’den temsilcilerle görüştüğünü kaydetti

Suudi Heyet Kaşıkçı Soruşturması İçin Türkiye’de

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan’dan bir heyetin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülecek ortak inceleme için Türkiye’ye gönderilen heyetin temaslarda bulunduğunu bildirdi. Ajans bu bilgiyi üç Türk kaynağa dayandırdı.

Suudi bir kaynak da, kraliyet ailesinden üst düzey bir yetkili olan Prens Halid el Faysal’ın dün görüşmeler için Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra Türkiye, iki ülkenin Riyad’ın girişimiyle olayı incelemek için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı yakında yapacağı evlilik için belgeler almak için 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girmişti ancak o zamandan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığını belirtiyor ancak Türk yetkililer ve Suudi gazetecinin nişanlısı bunun tersini söylüyor.

Türk yetkililer Reuters’a yaptıkları açıklamada, polisin ilk değerlendirmelerinin Suudi hükümetini eleştirileriyle bilinen Kaşıkçı’nın konsolosluk içerisinde öldürüldüğü yönünde olduğunu söyledi. Riyad ise bu iddiaları reddediyor.

Ajansa konuşan kaynaklar, “Suudi Arabistan’la ortak çalışma grubunu kurmak çalışmaları kapsamında Türkiye’ye bir heyet geldi” dedi.

Heyetin dün Türkiye’ye vardığı ve olayı inceleyen Türk savcının yanısıra Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, polis ve MİT’den temsilcilerle görüştüğü bilgisi verildi.

Kaynak, görüşmelerin ne kadar süreceğinin bilinmediğini ancak “çok hızlı sonuçların görülmesi gerektiğini” kaydetti. Heyetin şu anda İstanbul’da bulunduğu ve haftasonunda da çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Mekke Valisi Prens Halid’in de Kral Salman’ın özel danışmanı olarak Türkiye’ye kısa bir ziyaret düzenlediği belirtildi.

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