Suudi Heyet Kaşıkçı Soruşturması İçin Türkiye’de

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan’dan bir heyetin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülecek ortak inceleme için Türkiye’ye gönderilen heyetin temaslarda bulunduğunu bildirdi. Ajans bu bilgiyi üç Türk kaynağa dayandırdı.

Suudi bir kaynak da, kraliyet ailesinden üst düzey bir yetkili olan Prens Halid el Faysal’ın dün görüşmeler için Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra Türkiye, iki ülkenin Riyad’ın girişimiyle olayı incelemek için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı yakında yapacağı evlilik için belgeler almak için 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girmişti ancak o zamandan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığını belirtiyor ancak Türk yetkililer ve Suudi gazetecinin nişanlısı bunun tersini söylüyor.

Türk yetkililer Reuters’a yaptıkları açıklamada, polisin ilk değerlendirmelerinin Suudi hükümetini eleştirileriyle bilinen Kaşıkçı’nın konsolosluk içerisinde öldürüldüğü yönünde olduğunu söyledi. Riyad ise bu iddiaları reddediyor.