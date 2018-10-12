Suudi heyeti Kaşıkçı için Türkiye'de

Suudiler hukuk, siyaset ve istihbarat temsilcileriyle görüşecek.Suudi Arabistan'dan bir delegasyonun kayıplara karışan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası konusunda görüşmeler yapmak üzere Perşembe günü Türkiye'ye gittikleri bildirildi.

Suudi devlet televizyonunun haberinde, Türkiye'ye giden delegasyonun tam olarak kimlerden oluştuğuna dair bir bilgi verilmedi. Reuters'a konuşan bir kaynak, ilk etapta İstanbul'da bulunan delegasyonun, vakayı soruşturan bir Türk savcının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis ve Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından temsilcilerle bir araya geleceğini aktardı.

Bir Suudi kaynak da üst düzey bir kraliyet ailesi üyesi olan Prens Halit El Faysal'ın Perşembe günü Türkiye'ye giderek temaslarda bulunduğunu aktardı. Aynı gün Ankara, Riyad'ın inisiyatifiyle iki ülkenin vakayı soruşturmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından ötürü Suudi Arabistan ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ankara polisin Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inandığını söylerken, Riyad bu iddiayı reddediyor.