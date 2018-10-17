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Suudi heyeti konsolosluk konutunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna giriş yaptı.

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı. Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Türk heyetin de inceleme ve arama için konuta gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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