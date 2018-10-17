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SUUDİ HEYET'İN İKİNCİ KONVOYU DA İNCELEME YAPILACAK KONUTA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konuta saat 14.40'da giriş yaptı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK\İSTANBUL,(DHA)
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konuta saat 14.40'da giriş yaptı. Heyette yer alan 3 kişi ise aynı dakikalarda başkonsolosluğa girmişti. Bu 3 kişi saat 15.45'te başkonsolosluktaki görüşmelerini yaptıktan sonra konuta gelerek giriş yaptı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Türk heyetin konuta gelişi bekleniyor.

Görüntü dökümü:
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-Araçların gelişi
-3 kişinin konuta girişi
-Genel ve detaylar

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