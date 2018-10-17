Suudi heyetin ikinci konvoyu da inceleme yapılacak konuta geldi

Erhan TEKTEN- Taner YENER-ibrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konuta saat 14.40'da giriş yaptı. Heyette yer alan 3 kişi ise aynı dakikalarda başkonsolosluğa girmişti. Bu 3 kişi saat 15.45'te başkonsolosluktaki görüşmelerini yaptıktan sonra konuta gelerek giriş yaptı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Türk heyetin konuta gelişi bekleniyor.
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