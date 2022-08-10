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  4. Suudi iş insanı konuşma yaparken yere yığıldı! Ölüm anı kameralara yansırken, sosyal medyada çok konuşuldu

Suudi iş insanı konuşma yaparken yere yığıldı! Ölüm anı kameralara yansırken, sosyal medyada çok konuşuldu

10.08.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani ölümü şoke etti. Konferansta konuşma yapan iş insanı Al-Qahtani bir anda yere yığıldı. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda Suudi iş insanının öldüğü açıklandı. O anlar ise kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Suudi iş insanının konuşma yaparken kameralar önünde hayatını kaybetmesi gündem oldu. Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani, düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda konuşma yapmak için kürsüye geldi.

KONUŞMA YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Al-Salam Holding’in sahibi Al-Qahtani, konferansta konuşma yaptığı sırada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için övgü dolu sözler söylerken yere yığıldı.

İş insanın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. ,

KAMERALAR KAYITTAYDI

Al-Qahtani'nin yere yığıldığı anlar kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan iş insanı
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