Suudi iş insanı konuşma yaparken yere yığıldı! Ölüm anı kameralara yansırken, sosyal medyada çok konuşuldu

Suudi iş insanının konuşma yaparken kameralar önünde hayatını kaybetmesi gündem oldu. Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani, düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda konuşma yapmak için kürsüye geldi.
Al-Salam Holding’in sahibi Al-Qahtani, konferansta konuşma yaptığı sırada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için övgü dolu sözler söylerken yere yığıldı.
İş insanın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. ,
Al-Qahtani'nin yere yığıldığı anlar kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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