Suudi kadın aktiviste beş yıl sekiz ay hapis

El Hezlul, ülkede kadınların araç kullanmasına izin verilmesi için başlattığı kampanya ile uluslararası alanda da tanınıyordu.Suudi Arabistan'ın ünlü aktivisti ve kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul ülkedeki siyasi sistemi değiştirmeye çalışmak suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Suudi haber portalı Sabq, el Hezlul'un cezasının yarısını çektikten sonra denetimli serbestlik ile tahliye edilebileceğini aktardı. Buna göre, yaklaşık iki yıl on aydır cezaevinde bulunan el Hezlul'un 31 Mart'ta tahliye edilmesi mümkün olacak.

Mahkeme tarafından açıklanan karara göre, el Hezlul " yabancı bir gündemi internet aracılığıyla Krallık dahilinde uygulamaya" ve ülkedeki siyasi sistemi değiştirmeye çalışmak ile ulusal güvenliğe zarar vermekten suçlu bulundu.

Suudi kadın aktivist el Hezlul, ülkede kadınların araç kullanması yasağının kaldırılması için 2013 yılında başlattığı kampanya ile uluslararası düzeyde tanınmıştı. 31 yaşındaki el Hezlul, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a kullandığı araç ile geçmeye çalışırken gözaltına alınmış ve 73 gün cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.