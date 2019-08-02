Suudi kadınlara erkek onayı olmadan seyahat hakkı

Kadın hakları konusunda zayıf bir karnesi olan Suudi Arabistan'da yeni bir düzenleme ile kadınların hakları genişletildi.

Kral Selman'ın onayını alan yeni düzenleme ile 21 yaşına ulaşan Suudi kadınlar, erkek bir aile ferdinin izni olmadan yurtdışına seyahat edebilecek ve pasaport başvurusu yapabilecek. Bu kararla, kadınları yasa karşısında reşit görmeyen vasilik sistemi de Suudi Arabistan'da kısmen sona ermiş oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2016 yayınladığı araştırmasında Suudi Arabistan'daki vasiliğin istismara açık bir sistem olarak nitelendirmişti.

Twitter'da gündem kadınlar

Kadınlara sağlanan yeni haklar, Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi. "Kadınların seyahatinde erkek vasiliği yok" adlı etiket altında çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima Bender el Suud, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında yeni uygulamanın tarihi olduğunu söyledi. El Suud, "Cinsiyet eşitliği için bütüncül bir yaklaşım taşıyan, kuşkusuz Suudi kadınlar için gerçek değişime neden olacak bir durum" değerlendirmesini yaptı.