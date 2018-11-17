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Suudi kadınlardan abaye eylemi

17.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Suudi kadınlar kamusal alanda giymek zorunda oldukları abaye adı verilen siyah çarşaflara karşı eylem düzenliyor.

Kadınlar çarşafı ters yüz edip giyerek yaptıkları protestonun yayılması için uğraşıyor.Suudi Arabistan'da kadınlar sosyal medya üzerinden başlattıkları eylemde bir süredir abaye adı verilen siyah çarşaf giyme zorunluluğunu protesto ediyor.

Eyleme katılan kadınlar, abayelerini ters yüz edip giyerek tepkilerini gösteriyor. Kadınlar tersyüz edilmiş abayeyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak eylemi yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kanunlar gereği kamusal alanda vücudu tamamen örten bu siyah giysiyi giymeleri gereken kadınlar, "abaya inside-out" (ters yüz abaye) etiketiyle paylaşımda bulunarak baskıya karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

Nora Abdülkerim isimli Suudi kökenli Amerikan vatandaşı kadın hakları savunucusu, Twitter hesabından Suudi feministlerin oldukça yaratıcı olduğunu ve böyle bir protesto yöntemi ortaya attıklarını yazdı.

Şeriatla yönetilen petrol zengini Suudi Arabistan kadınlara yönelik en katı kuralların olduğu ülkelerin başında geliyor.

Ülkeyi fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçen Mart ayında verdiği bir röportajda İslam'da abaye giyme zorunluluğunun olmadığını söylemişti. Prensin bu sözleri kıyafet zorunluluğuyla ilgili uygulamaların hafifletileceği beklentisi yaratsa da, herhangi bir değişim olmadı.

Suudi Arabistan'da kadınlara henüz geçen Haziran ayında araba kullanma izni verilmişti. Kadınlar bir süredir, daha önce sadece erkek izleyicilere açık olan spor müsabakalarını da stadyumlarda takip edebiliyor.

AFP/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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