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Kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

03.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da daha fazla özgürlük isteyen kadınlar peçe zorunluluğuna tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor. Suudi kadınlar, "Peçe ayağımın altında" etiketiyle sesini duyurmaya çalışıyor.

Kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

Suudi Arabistan'da peçe takmaya karşı olan kadınlar sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. "Peçe ayağımın altında" etiketi ile başlatılan kampanyaya destek verenler, sokağa peçe takarak çıkmak zorunda olmalarını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, yere attıkları peçelerine bastıkları fotoğrafları paylaştı.

Suudi kadın kullanıcılardan biri yaşadıklarını Twitter üzerindeki paylaşımında şu sözlerle dile getiriyor:

"Peçemi çıkarmak istediğimde annemin bana tepkisi beni asla affetmeyeceği şeklinde oldu. Kararımın arkasında durdum, aylar süren duygu sömürüsü ve sözlü tacize katlandım."

Bir başka kullanıcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Peçe takmaya 12 yaşında başladım. Asla alışamadım. Gerçekten boğucu. Ortadoğu'daki güneşli hava işleri daha da zorlaştırıyor. Peçenin rahat olduğunu söyleyen kadınların yalan söylediğini ya da ciddi psikolojik sorunu olduğunu bu nedenle biliyorum."

Ancak sosyal medyadaki peçe kampanyasına karşı çıkanlar da var ve tepkilerini "Saygısızca" etiketi ile dile getiriyorlar.

"Peçe bizim seçimimiz. Özgürlükten bahsediyorsunuz, o zaman istediğimizi yapmamıza izin verin. Ülkemizi ve ailemizi seviyoruz. Yaptıklarım için özgürlüğe sahibiz. Siz bizim gardiyanımız değilsiniz. Takıntılı fikirlerinizi buradan çıkarın" yazarak tepkisini dile getiren bir kullanıcı onlardan biri.

Kadın hakları konusunda dünyanın en kötü karnesine sahip ülkeleri arasında yer alan Suudi Arabistan'da kadınlar, geçtiğimiz ay da çarşaflarını ters giyerek eylem yapmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçen Mart ayında verdiği bir röportajda İslam'da çarşaf giyme zorunluluğunun olmadığını söylemişti. Prensin bu sözleri kıyafet zorunluluğuyla ilgili uygulamaların hafifletileceği beklentisi yaratsa da herhangi bir değişim olmadı.

Suudi Arabistan'da kadınlara henüz geçen Haziran ayında araba kullanma izni verilmişti. Kadınlar bir süredir, daha önce sadece erkek izleyicilere açık olan spor müsabakalarını da stadyumlarda takip edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan peçe sosyal medya

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