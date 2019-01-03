Kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

Suudi Arabistan'da peçe takmaya karşı olan kadınlar sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. "Peçe ayağımın altında" etiketi ile başlatılan kampanyaya destek verenler, sokağa peçe takarak çıkmak zorunda olmalarını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, yere attıkları peçelerine bastıkları fotoğrafları paylaştı.

Suudi kadın kullanıcılardan biri yaşadıklarını Twitter üzerindeki paylaşımında şu sözlerle dile getiriyor:

"Peçemi çıkarmak istediğimde annemin bana tepkisi beni asla affetmeyeceği şeklinde oldu. Kararımın arkasında durdum, aylar süren duygu sömürüsü ve sözlü tacize katlandım."

Bir başka kullanıcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Peçe takmaya 12 yaşında başladım. Asla alışamadım. Gerçekten boğucu. Ortadoğu'daki güneşli hava işleri daha da zorlaştırıyor. Peçenin rahat olduğunu söyleyen kadınların yalan söylediğini ya da ciddi psikolojik sorunu olduğunu bu nedenle biliyorum."

Ancak sosyal medyadaki peçe kampanyasına karşı çıkanlar da var ve tepkilerini "Saygısızca" etiketi ile dile getiriyorlar.