Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü.
NTV'nin geçtiği görüntülerde konsolosluk aracından inen beyaz önlüklü kişinin, kapıyı açarak içeri girdiği görülüyor. Araç daha sonra evin önünden ayrılıyor.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.
Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.
Polis bariyerleriyle etrafı çevrilen Levent'teki başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaparken, bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun canlı yayınları ve bekleyişleri sürüyor.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı
Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!
Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Okuyucu Yorumları 2 yorum