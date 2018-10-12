Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Polis bariyerleriyle etrafı çevrilen Levent'teki başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaparken, bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun canlı yayınları ve bekleyişleri sürüyor.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



