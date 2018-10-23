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Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Kral tarafından yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilişkili kişilerin kim olursa olsunlar olay sebebiyle cezalandırılacaklarını söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Kral Selman

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