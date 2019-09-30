Suudi Kralı'nın yakın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından olan Tümgeneral Abdulaziz el Fağım öldürüldü. Suudi devletine bağlı yayın organları, Fağım'ım, kişisel anlaşmazlık yaşadığı bir arkadaşı tarafından vurulduğunu bildirdi.

Suudi devlet televizyonunun Twitter hesabında, Kral'ın korumasının ölümü konusunda "Arkadaşıyla yaşadığı kişisel anlaşmazlık sonrası vurularak öldürüldü" ifadesi kullanıldı. Ardından Suudi resmi haber ajansı SPA, Fağım'ı öldüren kişinin, aynı yerdeki bir başka Suudi vatandaşını ve Filipinli bir işçiyi de yaraladığı ayrıntısını duyurdu.

Ajansın aktardığı polis açıklamasında, "Fağım, Cidde'deki bir arkadaşının evine gitmişti. O sırada eve Memduh el Ali adlı arkadaşları geldi. Fağım ve Ali arasında başlayan konuşmada tansiyon yükseldi. Ali evden ayrıldı. Ve bir tabancayla geri geldi. Fağım'ı vurdu. Ev sahibinin erkek kardeşini ve evde çalışan bir Filipinli işçiyi yaraladı" denildi.

SPA'nın haberine göre, daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleriyle "teslim olmayı reddeden" Ali arasında çatışma çıktı. Ali'nin öldürüldüğü çatışmada beş güvenlik görevlisi yaralandı. Fağım'ın ise hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.