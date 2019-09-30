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Suudi Kralı'nın yakın koruması öldürüldü

30.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından biri vurularak öldürüldü. Suudi resmi yayın organları, Tümgeneral Fağım'ın kişisel anlaşmazlık sonucu bir arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Suudi Kralı'nın yakın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından olan Tümgeneral Abdulaziz el Fağım öldürüldü. Suudi devletine bağlı yayın organları, Fağım'ım, kişisel anlaşmazlık yaşadığı bir arkadaşı tarafından vurulduğunu bildirdi.

Suudi devlet televizyonunun Twitter hesabında, Kral'ın korumasının ölümü konusunda "Arkadaşıyla yaşadığı kişisel anlaşmazlık sonrası vurularak öldürüldü" ifadesi kullanıldı. Ardından Suudi resmi haber ajansı SPA, Fağım'ı öldüren kişinin, aynı yerdeki bir başka Suudi vatandaşını ve Filipinli bir işçiyi de yaraladığı ayrıntısını duyurdu.

Ajansın aktardığı polis açıklamasında, "Fağım, Cidde'deki bir arkadaşının evine gitmişti. O sırada eve Memduh el Ali adlı arkadaşları geldi. Fağım ve Ali arasında başlayan konuşmada tansiyon yükseldi. Ali evden ayrıldı. Ve bir tabancayla geri geldi. Fağım'ı vurdu. Ev sahibinin erkek kardeşini ve evde çalışan bir Filipinli işçiyi yaraladı" denildi.

SPA'nın haberine göre, daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleriyle "teslim olmayı reddeden" Ali arasında çatışma çıktı. Ali'nin öldürüldüğü çatışmada beş güvenlik görevlisi yaralandı. Fağım'ın ise hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ajans, olaya ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

83 yaşındaki Kral'a en yakın isimlerden biri olan Tümgeneral Fağım, Suudi kamuoyununda da iyi tanınan bir isimdi.

Ölümünün ardından birçok Suudi vatandaşı, sosyal medyada taziye mesajları ve Fağım ile Kral'ın birlikte göründüğü fotoğraflar paylaştı. Bazı Twitter kullanıcıları, Suudi Kralı'nın "koruyucu meleği" olarak tanımladıkları Fağım'ın öldürülmesini kınayarak sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada taziye mesajı paylaşan isimler arasında Suudi yetkililer de vardı.

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