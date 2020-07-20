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Suudi Kralı Selman Hastaneye Kaldırıldı

20.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, safra kesesi iltihabı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Suudi Kralı Selman Hastaneye Kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, safra kesesi iltihabı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Kral Selman’ın hastaneye kaldırıldığı haberini Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA duyurdu.

Ajans Selman’ın durumuna ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı. Haberde Selman’ın bazı tıbbi kontrollerden geçeceği belirtildi.

Kral Selman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından Irak Başbakanı Mustafa El Kadhimi’nin de Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaretin ertelediği açıklandı.

2015 yılından buy ana Suudi Arabistan Krali olan Selman 2012 yılı Haziran ayından itibaren ülkenin veliaht prensi koltuğuna oturmuştu. Daha önce de yaklaşık 50 yıl süreyle Riyad Valiliği görevini üstlenmişti.

Kral Selman’ın sağlık sorunları nedeniyle son bir iki yıldır Suudi Arabistan’da veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkenin yönetiminde söz sahibi durumunda.

Suudi Arabistan’ın petrole olan bağlılığını azaltmak adına ekonomik reform adımları atan ve sosyal hayatta özellikle kadınlara yönelik hakların arttırılması yönünde adımlar atan veliaht Prens Selman’ın dünya genelindeki popülaritesi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle birlikte zarar gördü.

Suudi asıllı Amerikalı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesi olayının Veliaht Prens Selman’ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği belirtiliyor.

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