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Suudi Kralı Selman'dan Irak'taki imar çalışmalarına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 06:16 | Son Güncelleme

Suudi Kralı Selman'dan Irak'taki imar çalışmalarına destek

BAĞDAT (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak hükümetinin, ülkenin imarı için atacağı adımları desteklediğini bildirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Kral Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusunun ele alındığı görüşmede, Kral Selman, ülkesinin Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahı konusunda gösterdiği hassasiyeti vurguladı ve Irak hükümetinin ülkenin yeniden imarı konusunda atacağı adımları desteklediğini belirtti.

Abdulmehdi ise görüşmede, iki ülke arasında petrol, ticaret ve ekonomi alanında daha fazla iş birliği yapılmasını arzuladığını kaydetti.

Irak, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan da uzun yıllar ilişkilerde yaşanan gerginliğin ardından Irak'a yakınlaşmaya ve İran'ın bu ülke üzerindeki nüfuzunu kırmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Suudi Arabistan

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