Suudi Kraliyet ailesinden Kaşıkçı ailesine başsağlığı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
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