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Suudi medyasından Kaşıkçı yorumu: Dış mihrakların işi!

12.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan medyası Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Türkiye ve Katar medyasının "rivayetler" yayarak karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

Suudi medyasından Kaşıkçı yorumu: Dış mihrakların işi!

Son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürerken Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasında öldürüldüğüne yönelik haberler Riyad yönetimi üzerindeki kuşkuları güçlendiriyor.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Suudi yönetimi, ortaya çıkan ayrıntılarla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor. Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasından çıktığına dair delil gösterememesine yer vermeyen Suudi medyası ise, Suudi Krallığına karşı iftira kampanyası yürütüldüğü konusunda hemfikir. Suudi gazeteleri ve internet siteleri, "rivayetlerin" arkasındaki dış mihrakları ise Türkiye ve Katar olarak ilan etmiş durumda.

"Türkler turist fotoğrafı yayınladı"

Suudi Arabistan'ın finanse ettiği El Arabiye televizyonunun internet sitesinde, Türk ve Katar medyası Kaşıkçı olayıyla ilgili rivayetler yaymak ve Suudi Krallığı hakkında iftira kampanyası yürütmekle suçlandı.

El Arabiye, Sabah gazetesinin "15 kişilik suikast timi" başlığıyla yayınladığı, havaalanı ve otel lobisinde çekilen Suudilerin fotoğraflarına atıfla bu kişilerin ülkelerine dönmekte olan "normal Suudi turistler" olduğunu iddia etti, "Türk ve Katar medyası Suudi turistlerin fotoğraflarını yayınlıyor" dedi. Türk güvenlik kaynaklarına dayandırılan ve Türk medyasında yer alan haberler ise, teker teker isimleriyle belirtilen bu kişilerin arasında Suudi ordu, istihbarat ve hatta adli tıp yetkililerinin bulunduğunu ortaya koyuyor.

Katar medyasının Türk kaynaklı haberlere yer vermesi de Suudi Arabistan'da rahatsızlık yaratmış görünüyor.

"Koordineli iftira kampanyası"

Riyadh Daily internet sitesinde yorumu yayınlanan bir Suudi yazar, "Türkiye ile Katar'ın Suudi Arabistan Krallığının adına leke sürmek için koordineli bir kampanya yürüttüklerini" ileri sürerken Suudi internet sitesi Sabq'da da "ülkeye karşı kafa karıştırmak amacıyla yoğun kampanya başlatıldığı" iddia edildi.

Suudi Arabistan haber sitelerinden Ajil, bir adım daha ileri giderek "Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte görüldüğü resmin üzerinde oynandığını ve Cengiz'in resminin sonradan monte edildiğini" öne sürdü. Hatice Cengiz geçen hafta Konsolosluğun kapısına kadar Kaşıkçı ile birlikte gitmiş ve boş yere saatlerce nişanlısının binadan çıkmasını beklemişti.

"Suudi reformlarını çekemiyorlar"

Riyad merkezli Arab News gazetesinin genel yayın yönetmeni Faisal J. Abbas da Kaşıkçı'nın kaybolmasının Suudi Arabistan'ı zor durumda bırakmak için kullanıldığı görüşünde. Abbas, gazetede yayımlanan köşe yazısında, El Cezire ve diğer Katarlı medya organlarının teyit edilmemiş haberlerle bu olayı vermesinin bu amacın ispatı olduğunu savundu.

Yine Arab News'dan Abdülrahman el-Raşid ise Suudi yönetiminin "bölgede değişimin öncüsü bir lokomotif işlevine sahip olduğunu" savunarak "Suudi Arabistan'ın en kapsamlı ve güçlü reform sürecini başlatan ülke olarak diğer bölge ülkelerinden muhalefet gördüğünü" ileri sürüyor. Yorumda Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili "Türk-Katar propagandası" olarak nitelendirilen gelişmeler "yeni Suudi projesine karşı verilen meydan muharebesi" diye tanımlanıyor.

DW, dpa/AG,CÖ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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