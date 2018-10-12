Suudi medyasından Kaşıkçı yorumu: Dış mihrakların işi!

Son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürerken Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasında öldürüldüğüne yönelik haberler Riyad yönetimi üzerindeki kuşkuları güçlendiriyor.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Suudi yönetimi, ortaya çıkan ayrıntılarla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor. Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasından çıktığına dair delil gösterememesine yer vermeyen Suudi medyası ise, Suudi Krallığına karşı iftira kampanyası yürütüldüğü konusunda hemfikir. Suudi gazeteleri ve internet siteleri, "rivayetlerin" arkasındaki dış mihrakları ise Türkiye ve Katar olarak ilan etmiş durumda.

"Türkler turist fotoğrafı yayınladı"

Suudi Arabistan'ın finanse ettiği El Arabiye televizyonunun internet sitesinde, Türk ve Katar medyası Kaşıkçı olayıyla ilgili rivayetler yaymak ve Suudi Krallığı hakkında iftira kampanyası yürütmekle suçlandı.