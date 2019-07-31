Suudi memurdan Türk hacı adaylarına ‘Türkçe’ jesti

Suudi Arabistan’daki bir havalimanında çalışan memurun, Türk hacı adaylarının işlemlerini Türkçe olarak yapması herkesi şaşırttı.

Suudi Arabistan’daki bir havalimanında çalışan Suudi kadın memurun, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere gelen Türkler ile Türkçe konuşması ve giriş işlemlerini Türkçe olarak gerçekleştirmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kadın memurun, Badegül isimli bir Türk hacı adayı ile Türkçe konuştuğu ve sırada bekleyen Türklerin Suudi memurun jesti karşısında hem şaşırdıkları hem de mutlu olduğu görülüyor.

