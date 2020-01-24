Suudi muhalif, telefonunun hacklendiği iddiasıyla Riyad yönetimini mahkemeye verdi

LONDRA (AA) - Telefonunun hacklendiğini iddia eden Suudi Arabistanlı bir muhalif, Riyad yönetimi hakkında İngiltere'de dava açtı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere'de polis koruması altında yaşayan Ghanem el Masarir, telefonunun Suudi Arabistan tarafından hacklendiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Başvurusu Londra Yüksek Mahkemesince kabul edilen el Masarir, yaptığı açıklamada, "Yıllardır Suudi rejimi hukuk önünde dokunulamaz görünüyordu. Ancak sonunda adil ve bağımsız bir mahkemede onlara hesap sorma fırsatım var ve umarım adaletin tecelli ettiğini de görürüm." ifadesini kullandı.

- Koruma altına yaşıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından koruma altına alındığı aktaran El Masarir, "Bu son gelişmenin kendilerini savunabilmeleri için rejim tarafından aynı şekilde hedef alınan diğer kişilere de güven vermesini umduğunu" kaydetti.

Avukat Martyn Day ise davanın İngiltere'de Suudi Arabistan aleyhine açılan nadir davalardan biri olduğunu belirterek, "Mahkemenin koşulları göz önüne alarak başvuruyu kabul etmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.