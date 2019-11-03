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Suudi Petrol Devi Aramco’nun Halka Arzından Beklenti Büyük

03.11.2019 22:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın devlete ait dev petrol şirketi Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arzı onaylandı. Dünyanın en karlı şirketi Aramco, satılacak hisselerin sayısı, ücretlendirme ve arz tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmasa da bunun dünyanın en büyük halka arzı olması beklentisi büyük

Suudi Petrol Devi Aramco’nun Halka Arzından Beklenti Büyük

Suudi Arabistan’ın devlete ait dev petrol şirketi Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arzı onaylandı. Dünyanın en karlı şirketi Aramco, satılacak hisselerin sayısı, ücretlendirme ve arz tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmasa da bunun dünyanın en büyük halka arzı olması beklentisi büyük.

Suudi hükümetine uzmanlar tarafından sunulan raporlarda yatırımcıların Aramco hisselerine 1,5 trilyon dolar vermeye gönüllü olacakları belirtilmişti. Bu rakam Veliaht Prens Muahmmed Bin Selman’ın yaklaşık dört yıl önce Aramco hisselerini halka arz etme planını ilk kez gündeme getirdiğinde umduğu 2 trilyon doları değerin altında kalıyor.

Aramco, Eylül ayında petrol tesislerine yaşanan saldırıların ardından ne gibi güvenlik önlemleri almayı planladığı konusunda da açıklama yapmış değil.

Reuters’a konuşan kaynaklar şirketin hisselerinin yüzde 1 ila yüzde 2’sini yerli borsaya sunulabileceğini bildirdi. Bu da krallığa 20 ila 40 milyar dolar arasında gelir sağlayabilir. 25 milyar doların üzerinde elde edilecek her gelir Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın 2014’teki rekorunu kırmaya yetecek.

Şirket gelecek 10 gün boyunca yatırımcılarla görüşmeler yapılacağını ve tekliflerin değerlendirilmesi sonucu fiyat aralığının belirleneceğini açıkladı.

Aramco’nun hisselerinin halka arzının Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın ekonomik reform takvimini hızlandırması bekleniyor. Prens Bin Selman buradan elde edilecek milyarlarca dolarla enerji dışında sanayiler oluşturmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Reuters haber ajansına göre Aramco’nun 2019’un üçüncü çeğreğinde net geliri 21,1 milyar dolardı. Bir diğer petrol devi olan Exxon Mobile’ın aynı dönemdeki kazancının ise yalnızca 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Haberin ardından Suudi hisse senedi piyasalarında yüzde 2’lik düşüş yaşandı. Ancak uzmanlar yatırımcıların mevcut bazı hisselerini elden çıkartarak Aramco hisselerinin alımı için hazırlık yapıyor olabileceklerini bunun da uzun vadede kazanç getireceğini söylüyor.

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