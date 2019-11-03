Suudi Petrol Devi Aramco’nun Halka Arzından Beklenti Büyük

Suudi Arabistan’ın devlete ait dev petrol şirketi Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arzı onaylandı. Dünyanın en karlı şirketi Aramco, satılacak hisselerin sayısı, ücretlendirme ve arz tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmasa da bunun dünyanın en büyük halka arzı olması beklentisi büyük.

Suudi hükümetine uzmanlar tarafından sunulan raporlarda yatırımcıların Aramco hisselerine 1,5 trilyon dolar vermeye gönüllü olacakları belirtilmişti. Bu rakam Veliaht Prens Muahmmed Bin Selman’ın yaklaşık dört yıl önce Aramco hisselerini halka arz etme planını ilk kez gündeme getirdiğinde umduğu 2 trilyon doları değerin altında kalıyor.

Aramco, Eylül ayında petrol tesislerine yaşanan saldırıların ardından ne gibi güvenlik önlemleri almayı planladığı konusunda da açıklama yapmış değil.

Reuters’a konuşan kaynaklar şirketin hisselerinin yüzde 1 ila yüzde 2’sini yerli borsaya sunulabileceğini bildirdi. Bu da krallığa 20 ila 40 milyar dolar arasında gelir sağlayabilir. 25 milyar doların üzerinde elde edilecek her gelir Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın 2014’teki rekorunu kırmaya yetecek.